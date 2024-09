Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 50,68 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 50,68 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,62 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.407 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,49 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

