Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag in Rot

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 46,66 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 46,66 EUR nach. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,61 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 399.872 Aktien.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 20,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 11,68 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,61 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,91 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

