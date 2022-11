Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 45,87 EUR zu. Bei 46,87 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 292.604 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2021 auf bis zu 67,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 13,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,74 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 03.08.2022 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.186,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.164,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2022 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

