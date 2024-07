Siemens Healthineers im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Nachmittag fester

08.07.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 53,68 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 155.222 Siemens Healthineers-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 17,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,06 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 5,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR umgesetzt. Am 31.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren. Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie XETRA-Handel: TecDAX zum Start fester DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester

