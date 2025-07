Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 46,65 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 46,65 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 46,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.241 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 25,36 Prozent wieder erreichen. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,66 Prozent sinken.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,61 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

