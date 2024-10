Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 50,64 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 50,64 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.020 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 45,51 EUR fiel das Papier am 21.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 11,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

KW 40: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen