Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 51,50 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 51,50 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,30 EUR. Mit einem Wert von 51,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 61.831 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 12,89 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR am 31.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,30 EUR aus.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 6,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.02.2025 vorlegen. Am 29.01.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,46 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

