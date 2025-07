Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 47,47 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 47,47 EUR nach oben. Bei 47,58 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 377.848 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,19 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 07.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

