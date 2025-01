Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag gefragt

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 51,78 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 51,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 51,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 262.662 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,30 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens Healthineers am 06.02.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.

