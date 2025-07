Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 47,83 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 47,83 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,83 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.753 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 16,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,47 EUR.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 5,91 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Aktienempfehlung Siemens Healthineers-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Siemens Healthineers-Aktie