Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 54,74 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 54,74 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 178.018 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Abschläge von 18,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Freundlicher Handel: DAX zum Start im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus