Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 50,78 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 50,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,70 EUR. Mit einem Wert von 51,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 128.436 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,49 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 6,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,30 EUR.

Am 06.11.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siemens Healthineers am 06.02.2025 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

