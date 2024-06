Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 54,84 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 54,84 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 54,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.048 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,02 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

