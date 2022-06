Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 14.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 50,32 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 49,87 EUR. Bei 50,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 332.478 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 25,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.06.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,23 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,82 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 5.460,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 3.965,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens Healthineers am 03.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 31.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG