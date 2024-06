Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Freitagmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 53,86 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 53,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.680 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 7,95 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Abschläge von 17,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,44 Mrd. EUR – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren abgeworfen

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Mittwochshandels

Schwache Performance in Frankfurt: DAX in der Verlustzone