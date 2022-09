Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Mittwochvormittag an

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 48,18 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,27 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 48,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.609 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 67,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,79 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,53 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,65 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 03.08.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.186,00 EUR ausgewiesen.

Am 09.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,25 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

August 2022: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Healthineers-Aktie

Starke Zahlen, große Sorgen: Was von deutschen Unternehmen jetzt zu erwarten ist

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG