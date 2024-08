Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers stabilisiert sich am Freitagmittag

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,36 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 51,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 51,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.952 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 11,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,53 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingefahren

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Optimismus in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone