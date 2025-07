Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Montagnachmittag nach

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 45,85 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 45,85 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 304.705 Siemens Healthineers-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 27,55 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,91 Mrd. EUR – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

