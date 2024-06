Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 52,34 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 52,34 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,00 EUR. Bei 52,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 176.800 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 5,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,19 EUR je Aktie.

