Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 50,04 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 50,04 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177.589 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 44,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

