Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag in Rot

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 20.07.2022 16:22:00 Uhr um 2,1 Prozent auf 47,88 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 47,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 352.007 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 09.12.2021 markierte das Papier bei 67,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,95 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 03.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.068,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 3.965,00 EUR umsetzen können.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,28 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

