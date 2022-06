Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Mittag

Um 21.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 45,39 EUR. Bei 46,00 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 211.732 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2021 bei 67,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.06.2022 Kursverluste bis auf 43,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,82 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.460,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 3.965,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens Healthineers am 03.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 31.07.2023.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com