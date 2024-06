Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Freitagnachmittag

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 52,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 52,90 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 52,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428.715 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 19,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

