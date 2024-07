Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 53,72 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,72 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 329.304 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 7,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,37 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester