Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 51,46 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 51,46 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,54 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.210 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,49 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,20 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

