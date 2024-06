Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 53,18 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 53,18 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,40 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.060 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 16,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 5,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.



