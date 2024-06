Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Montagvormittag

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 52,94 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,94 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,84 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.135 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 8,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Abschläge von 16,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

