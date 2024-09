Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 48,74 EUR. Bei 48,83 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155.809 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,49 EUR.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein