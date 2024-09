Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Mittag ins Minus

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 50,72 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 50,72 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 50,20 EUR. Bei 50,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 225.989 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 14,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 45,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,49 EUR.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

