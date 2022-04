Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Mittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 12:22 Uhr 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 52,34 EUR. Bei 51,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 409.081 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.05.2021 bei 45,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 15,39 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 03.02.2022. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.868,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 04.05.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG