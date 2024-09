Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 53,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 53,70 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 53,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,80 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 24.746 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2023 bei 45,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 18,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen