Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag höher

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,63 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 9.589 Stück.

Bei 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 31,08 Prozent niedriger. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 64,74 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent auf 5.186,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Experten sehen bei Siemens Healthineers-Aktie Potenzial

DAX-Dividenden kommen laut Studie vor allem Auslands-Aktionären zu Gute

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: testing / Shutterstock.com