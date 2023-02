Sigma Lithium Aktie News: Sigma Lithium am Mittag mit sattem Kursplus

Um 12:22 Uhr wies die Sigma Lithium-Aktie Gewinne aus. In der NDB-Sitzung ging es für das Papier um 24,8 Prozent auf 36,80 USD nach oben. Im NDB-Handel wechselten bis jetzt 43.775 Sigma Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2022 bei 39,93 USD. Derzeit notiert die Sigma Lithium-Aktie damit 7,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,76 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 320,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sigma Lithium-Aktie.

Sigma Lithium gewährte am 18.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 03.05.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Sigma Lithium veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,525 CAD je Sigma Lithium-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com