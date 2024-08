Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 78,40 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 78,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 79,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.114 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,90 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 68,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,63 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,370 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

