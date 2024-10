Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 67,90 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 67,90 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 67,80 EUR. Mit einem Wert von 68,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10.388 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 38,44 Prozent Luft nach oben. Bei 65,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR – eine Minderung von 12,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 403,70 Mio. EUR eingefahren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,873 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

