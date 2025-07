Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag im Minus

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 40,06 EUR nach.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 40,06 EUR abwärts. Bei 39,84 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.151 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 49,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 20,12 Prozent Luft nach unten.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,120 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,715 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Micron Technologies beflügelt Aktien von AIXTRON, Infineon & Co.

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht