Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Vormittag an Boden

Um 02.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 92,40 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,40 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,40 EUR. Zuletzt wechselten 9 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 145,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2022 Kursverluste bis auf 79,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 16,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 125,17 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 417,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 316,10 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 11,46 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

So stuften die Analysten die Siltronic-Aktie im vergangenen Monat ein

Hot Stocks heute: Semiconductors - Halbleiterhersteller haben Preissetzungsmacht

Hot Stocks heute: Wafer-Produzent Siltronic - Uran-Explorer Cameco

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic