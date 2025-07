Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 42,82 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 42,82 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 42,54 EUR. Bei 43,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 43.420 Stück.

Bei 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,27 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 46,00 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 343,50 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,727 EUR ausweisen wird.

