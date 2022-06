Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Verlusten

Die Siltronic-Aktie musste um 03.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 90,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 90,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.268 Siltronic-Aktien.

Bei 145,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2022 bei 79,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 125,17 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 417,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 316,10 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.07.2022 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2023 11,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

So stuften die Analysten die Siltronic-Aktie im vergangenen Monat ein

Hot Stocks heute: Semiconductors - Halbleiterhersteller haben Preissetzungsmacht

Hot Stocks heute: Wafer-Produzent Siltronic - Uran-Explorer Cameco

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic