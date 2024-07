Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 73,50 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 73,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 73,50 EUR. Mit einem Wert von 73,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 527 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 21,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2023 bei 66,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,32 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,644 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 02.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,263 EUR in den Büchern stehen haben wird.

