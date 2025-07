Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Vormittag zu

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 40,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 40,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 40,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,20 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 897 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 96,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 20,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,120 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 30.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 345,80 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,665 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Micron Technologies beflügelt Aktien von AIXTRON, Infineon & Co.

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht