Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 70,45 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,8 Prozent auf 70,45 EUR nach. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 70,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.233 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (68,15 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 3,26 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,640 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 25.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 351,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je Siltronic-Aktie.

