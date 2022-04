Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag tiefer

Die Siltronic-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 92,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 92,00 EUR. Bei 93,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 16.969 Stück.

Bei 147,00 EUR erreichte der Titel am 12.05.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 59,44 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,96 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,83 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 284,50 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 376,60 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,46 Prozent verringert.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2022 wird am 10.05.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz am 28.07.2022.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

