Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 39,56 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 39,56 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,34 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.315 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 19,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,120 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Siltronic gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,715 EUR ausweisen wird.

