Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 71,00 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 71,00 EUR zu. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,25 EUR. Bei 70,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.308 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 32,39 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 4,01 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,626 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Siltronic die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,642 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

