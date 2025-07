Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 39,58 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 39,58 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 39,78 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.096 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. 99,85 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,120 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,86 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 345,80 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 343,50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,715 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

