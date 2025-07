Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittwochvormittag ins Plus

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 41,22 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 41,22 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,22 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.835 Siltronic-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 91,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 28,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,819 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

