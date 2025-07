Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siltronic

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 38,44 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 38,44 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 38,36 EUR. Mit einem Wert von 39,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.979 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. 105,78 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 16,75 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,796 EUR je Siltronic-Aktie.

