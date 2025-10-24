Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Vormittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 56,10 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 56,10 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,10 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.055 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,55 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 43,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 29.07.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,665 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

