Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag auf Höhenflug

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 57,75 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 57,75 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,25 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.350 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,55 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 10,04 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Mit Abgaben von 45,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Am 29.07.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 329,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR ausweisen wird.

